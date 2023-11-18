الحوثي يرتكب جريمة جديدة بإعدام جندي يمني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت الحكومة اليمنية قيام ميليشيات الحوثي بإعدام الجندي في الجيش الوطني محمد وهبان (21 عاما) شنقا، في معتقله بالسجن الحربي بصنعاء، بالجريمة النكراء.

ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات جريمة إعدام الجندي أحد أبناء مديرية المدان بمحافظة عمران، شنقا، في معتقلها بالسجن الحربي في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد ثلاثة اعوام من احتجازه في مواجهات بجبهة رغوان محافظة مأرب، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.

وأوضح معمر الإرياني أن هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، حكما في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودعا الإرياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات ميليشيات الحوثي.

من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حالات الإصابة بالدفتيريا في اليمن هذا العام بنسبة 75% عما كانت عليه في العامين الماضيين.

وقالت في تقرير لها «إن وباء الدفتيريا (الخناق) شهد تفشيا كبيرا في العام 2023، وارتفعت حالات الإصابة بنسبة 75% عما كانت عليه في عامي 2021 و2022».

وذكر التقرير «إنه منذ بداية العام الجاري وحتى 14 أكتوبر الماضي تم الإبلاغ عن 1,671 حالة يشتبه في إصابتها بالخناق في البلاد، مع 109 حالات وفاة مرتبطة بها، مقارنة بـ1,283 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2022 بالكامل.

وأفاد التقرير بأن الدفتيريا (الخناق) عادة ما يكون مرضا شتويا، لذا فإن «الزيادة في الحالات التي تمت ملاحظتها من يونيو إلى سبتمبر خلال العام الجاري تمثل تغييرا في النمط الموسمي المعتاد».

إلى ذلك نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدد من المشاريع في قطاع التعليم بمحافظة تعز وسط اليمن، حيث تم افتتاح مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية مع كافة ملحقاتها من المكاتب والمكتبة وغيرها، ومشروع مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية مع ملحقاتها، وبمواصفات عالية توائم جغرافيّة المناطق المستفيدة.

وبلغت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع التعليم، 52 مشروعا ومبادرة تنموية، تشمل مشروع طباعة وتوزيع أكثر من نصف مليون كتاب مدرسي، وإنشاء 31 مدرسة نموذجية في أنحاء اليمن، وتوفير 12,978 قطعة أثاث مدرسي، ومشروع النقل المدرسي الآمن عبر توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، ومشاريع توسعة الجامعات رفعا للطاقة الاستيعابية فيها، ورفعا لمستوى التحصيل العلمي وتمكينا لفئة الشباب.

مشاريع البرنامج في قطاع التعليم:

52 مشروعا

500 ألف كتاب تمت طباعتها

31 مدرسة نموذجية باليمن

12,978 قطعة أثاث تم توفيرها

229 مشروعا تنمويا

مشاهدات يمنية: