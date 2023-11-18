شكرا لقرائتكم خبر 15 طفلا غزاويا يبدؤون رحلة العلاج بأبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش المصري في مطار أبوظبي وعلى متنها الأطفال الذين يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج مكثف.
وأكدت مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الإمارات على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقا للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.
وأضافت بركات، في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام )، «سارعت دولة الإمارات منذ بدء الأزمة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وفي هذا الصدد فقد وجه الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، بتقديم مساعدات بمبلغ 20 مليون دولار، كما وجه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة».
وأشارت إلى أنه في إطار دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، أرسلت الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 طفلا غزاويا يبدؤون رحلة العلاج بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.