شكرا لقرائتكم خبر 15 طفلا غزاويا يبدؤون رحلة العلاج بأبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت الإمارات أمس طائرة تحمل على متنها 15 طفلا وعائلاتهم من المصابين من قطاع غزة، ضمن مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات.

وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش المصري في مطار أبوظبي وعلى متنها الأطفال الذين يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج مكثف.

وأكدت مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الإمارات على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقا للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وأضافت بركات، في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام )، «سارعت دولة الإمارات منذ بدء الأزمة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وفي هذا الصدد فقد وجه الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، بتقديم مساعدات بمبلغ 20 مليون دولار، كما وجه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة».

وأشارت إلى أنه في إطار دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، أرسلت الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية.