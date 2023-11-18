شكرا لقرائتكم خبر 20 ألف شهيد يحركون المحكمة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ساعات من إعلان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عدد شهداء ومفقودي العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 43 يوما تجاوز 20 ألفا، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل القائمة بالاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تلقيه طلبا من جنوب أفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية، مبينا أن المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأعداد مرشحة للارتفاع بالنظر لحجم الدمار الهائل الذي طال المباني السكنية والخدمية والمستشفيات، وعدم معرفة مصير آلاف السكان حتى الآن.

وأفاد في بيان أنه وثق استشهاد ما لا يقل عن 15271 فلسطينيا، بينهم 6403 أطفال و3561 امرأة، فضلا عن أكثر من 32310 مصابين، منهم العشرات بحالة حرجة ولا يتلقون الحد الأدنى من الرعاية الطبية اللازمة بفعل انهيار المنظومة الصحية.

وذكر أن البلاغات عن المفقودين تجاوز عددها 4150 وجميعها تحت أنقاض المباني المدمرة في الهجمات الجوية والمدفعية من إسرائيل القائمة بالاحتلال، وسط تضاؤل فرص العثور على أحياء، في وقت يتعذر انتشال الجثث أو العالقين في مناطق عمليات التوغل البري لجيش الاحتلال، مشددا على مخاطر التوقّف الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع بعد أن أعلنت الشركات الموردة عن نفاد الوقود المستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية، الأمر الذي يعرض سلامة المدنيين وتوفير المساعدات المنقذة للحياة للخطر الشديد، ويحولهم إلى ضحايا القتل بصمت.

وأشار إلى استهدف جيش الاحتلال بلا هوادة الصحفيين ومقار عملهم، وتعمّده الإضرار بقوة بالبنية التحتية الأساسية للاتصالات والإنترنت من خلال تدابير تقنية بغرض عزل سكان قطاع غزة عن العالم الخارجي.

دمار غزة بالأرقام: