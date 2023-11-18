شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: هجمات المسيرات الروسية تقطع الكهرباء عن آلاف الأسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألحقت هجمات الطائرات الروسية المسيرة والقصف المدفعي خلال الليل أضرارا بمنشآت الطاقة في جنوب وشرق أوكرانيا، مع انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر.

وتضررت شبكة الكهرباء في منطقة أوديسا الأوكرانية بسبب ضربات الطائرات المسيرة، حيث فقد حوالي ألفي مستهلك الكهرباء ، حسبما ذكرت شركة "دي تي إي كي" المنتجة للطاقة على "تليجرام".

كما ألحقت ضربات الطائرات المسيرة أضرارا بمستودع للنفط في المنطقة، حسبما ذكرت وزارة الطاقة على فيسبوك.

البنية التحتية للطاقة

ونتيجة لهجوم الطائرات المسيرة هذه الليلة، اندلع حريق في منشأة للبنية التحتية للطاقة في أوديسا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي ألفي أسرة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الأول الخميس في مؤتمر صحفي إن أوكرانيا تتوقع المزيد من استهداف البنية التحتية للطاقة هذا الشتاء، لكنها مستعدة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل عام.

وأنفقت شركات الطاقة الأوكرانية ملايين الدولارات لإصلاح نظام الطاقة في الشتاء الماضي، بما في ذلك المولدات ومرافق النقل وغيرها من المعدات.