شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء سكان مدينة جريندافيك الأيسلندية لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المرجح ألا يستطيع سكان بلدة جريندافيك الأيسلندية التي جرى إخلاؤها، ويهددها ثوران نفق حمم بركانية، العودة إلى منازلهم لوقت طويل.

وذكرت إذاعة "آر يو في" الأيسلندية عن فيدير رينيسون مدير إدارة الدفاع المدني اليوم السبت أن عدة منازل تعرضت لأضرار.

وقال رينيسون إن السكان يجب أن يستعدوا للعيش في أماكن أخرى في الشهور المقبلة بسبب استمرار عدم اليقين.

صدوع على الأرض

وعرضت قناة "سكاي نيوز" البريطانية لقطات مصورة من أعلى للموقع، تظهر فيها بوضوح صدوع على الأرض.

وصدر تحذير بشأن جريندافيك /نحو 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك/ وسط تهديد من ثوران بركاني قبل أيام.

وجرى إجلاء حوالي 3700 من السكان قبل أسبوع لأن نفق حمم بركانية يبلغ طوله نحو 15 كيلومترا يوجد أسفل جريندافيك تحت قاع البحر.