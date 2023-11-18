الخارجية الأردنية: ندين استهداف مدرستى الفاخورة وتل الزعتر فى قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن وزارة الخارجية الأردنية تدين استهداف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر في قطاع غزة.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.