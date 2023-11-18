جسر بحري لإغاثة الشعب الفلسطيني

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة.
كما وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بإجمالي وزن يبلغ 35 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
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