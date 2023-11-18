خزان جبل أولياء يدخل الصراع السوداني

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بتدمير جسر خزان جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم، حيث أعلن الجيش السوداني، تدمير جسر خزان جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم بواسطة قوات الدعم السريع.

وذكر الجيش في بيان، أنه «ومواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية، تسبب القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على مواقعنا بجبل أولياء فجر اليوم في تدمير جسر خزان جبل أولياء».

من جهتها، ذكرت قوات الدعم السريع، في بيان، أنه «استمرارا لسلسلة انتهاكاتها الوحشية في تخريب المنشآت العامة والخاصة، دمرت ميليشيا البرهان وفلول المؤتمر الوطني، جسر خزان جبل أولياء الذي يربط جنوب الخرطوم بأم درمان».

بناء السد

أنشئ الخزان في عام 1937، وظل تحت الإشراف الفني والإداري للحكومة المصرية التي قامت ببنائه في السودان وفق اتفاقية بقبول قيام خزان سنار (جنوب شرق) حتى تحفظ حقها في مياه النيل دون أي تدخل من حكومة الحكم الثنائي أو الحكومات الوطنية بعد استقلال السودان.

وظل الخزان يمثل خط إمداد ثانٍ للمياه في مصر، إلى أن زالت أهميته لمصر بعد قيام السد العالي وتم تسليمه إلى حكومة السودان في عام 1977، ليُستفاد منه في رفع منسوب المياه في المناطق أمام جسم السد وخلفه حتى يمكن ري مشاريع النيل الأبيض الزراعية في كل من مناطق أبو قوتة، والفطيسة، والهشابة، وأم جر، والدويم، بواسطة الطلمبات (المضخات).

بدأ العمل في تشييده في نوفمبر 1933م واكتمل في أبريل1937. وقد اختيرت منطقة جبل أولياء لقيام السد فيها بسبب اتساع مجرى النيل الأبيض فيها حيث يمكن بناء سد ذي فتحات كافية لأن تمر عبرها مياه تصريف النهر كله، فضلًا عن وجود أرض صخرية تشكل أساسًا متينًا لكي يقوم فوقه جسم السد.

التصميم الهندسي

بعد الانتهاء من عمله في بناء سد سنار، دخل المهندس جون واتسون جيبسون في شراكة مع شركة بولينغ وشركاه البريطانية في عام 1933، وتشكّلت من تلك الشراكة شركة جيبسون بولينغ (الخارجية) المحدودة لبناء السدود وأصبح جيبسون المدير التنفيذي لها وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاته عام 1947.

وقد فازت الشركة بمناقصة بناء خزان جبل أولياء. وكان السير مردخ ماكدونالد هو من اقترح بناء السد من الحجر الرملي الجيري. وشاركت في الاستشارة الهندسية لبناء السد كل من شركات كود، وويلسون، ووفون لي. أما أعمال المقاولة فقد قامت بها شركة جيبسون ببولينغ المحدودة.

معلومات السد:

- يبلغ طول السد 5030 مترا، ما بين جبل أولياء وجبل مندرة

- مدعوم من الناحية الشرقية بسد ترابي مبني من الطين والصخر طوله 1650 مترا

- يشكّل جبل أولياء الجناح الشرقي للسد، حيث لم تكن هناك حاجة إلى قيام ردميات من تلك الناحية

- أما من الناحية الغربية فتمتد الردميات إلى 3700 متر

- يبلغ الطول الإجمالي للسد 6680 مترا، وارتفاعه 381.5 مترا فوق مستوى البحر

- يبلغ عدد بوابات التصريف 40

- لا يوجد في خزان جبل أولياء مفيض واستعيض عنه بإنشاء 10 بوابات احتياطية.