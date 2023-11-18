الدفاع الأذربيجانية تنفي قصف مواقع مسلحة للقوات الأرمينية

ياسر رشاد - القاهرة -

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية حول قصف مزعوم لمواقع القوات المسلحة الأرمينية من قبل وحدات من الجيش الأذربيجاني.

وذكرت الدفاع الأذربيجانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت: "نرفض هذه المعلومات بشكل قاطع".

كانت الدفاع الأرمينية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - إصابة جندي أرميني بقصف أذربيجاني، مشيرة إلى أن تقييم درجة إصابته "متوسطة".

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قد ذكر - سابقًا - أن سلطات البلاد تعتزم تكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان.

بدوره، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أذربيجان لا تحتاج إلى صراع مسلح جديد مع أرمينيا.