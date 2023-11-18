روسيا: تستدعي القائم بالأعمال التشيكي احتجاجًا على عقوبات فرضتها براغ

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أنها استدعت القائم بالأعمال التشيكي جيري سيستيكي؛ للاحتجاج على العقوبات التي فرضتها براغ على شركة مملوكة لموسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان أصدرته الوزارة أنه تم تسليم القائم بالأعمال في السفارة التشيكي في موسكو مذكرة احتجاج على العقوبات التي فرضتها براغ على شركة روسية تديرها الدولة.

وتابع البيان أن "الدبلوماسي استمع إلى احتجاج قوي ردا على القانون التشريعي الذي أصدرته الحكومة التشيكية في 15 نوفمبر والذي يضع مؤسسة إدارة الممتلكات في الخارج، التابعة للدولة الفيدرالية الروسية في قائمة العقوبات الوطنية التشيكية، وتقوم بتجميد جميع أصول المؤسسة وتحظر إدارة واستخدام الممتلكات العقارية الفيدرالية في جمهورية التشيك. وقد تم إخطاره بشدة بعدم مقبولية هذا التعسف القانوني".

وشددت الوزارة على أن روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الخطوات الانتقامية ضد الأصول العقارية التشيكية في روسيا، لحماية مصالحها المشروعة.

وأكدت وزارة الخارجية التشيكية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت لديها إلى وزارة الخارجية الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكي نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تذكر اسمه: "يمكننا أن نؤكد أن القائم بالأعمال المؤقت لدينا قد تمت دعوته إلى وزارة الخارجية الروسية. ولن تعلق الدبلوماسية التشيكية على تفاصيل ومحتوى المحادثات".

وفي 15 نوفمبر، فرضت التشيك عقوبات على شركة Goszagransobstvennost الروسية. وتدير الشركة، المدرجة في المديرية الإدارية للرئيس الروسي، العديد من العقارات المملوكة لروسيا في جمهورية التشيك، والتي تم تجميدها نتيجة العقوبات.