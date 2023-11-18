الهباش: قرار وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بيد أمريكا وليس إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قرار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ "بيد أمريكا، وليس إسرائيل".

وأضاف الهباش - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (الحياة اليوم)، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية (الحياة) اليوم /السبت/ - إن "ما نراه على أرض الواقع؛ عكس ما تقوله أمريكا، فهي تحمي المخططات الإسرائيلية وتصمت على ما تمارسه إسرائيل".

وأشار إلى أن هناك "ضوء أخضر" أمريكيا؛ يعطي كل الدعم للاحتلال ويغطي كل جرائمه وكل ما يقترفه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الهدف وراء كل ما تفعله إسرائيل هو إجبار الفلسطينيين على الهجرة، موضحا أن فلسطين رفضت هذا بكل قوة، قائلا: "إن أمريكا تتحدث بلغة وتمارس على الأرض لغة أخرى".

وجددت مصر دعوتها، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

واستنكرت السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت رفضها للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأدانت الخارجية الأردنية استهداف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر في قطاع غزة.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي المجزرة البشعة في مدرستي تل الزعتر والفاخورة التابعتين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شمال قطاع غزة، التي تسببت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء النازحين.

أدان المتظاهرون في النمسا ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم باستهداف هذه المدارس وراح ضحيتهم مئات من الشهداء النازحين .

لم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي حتى الأن في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي على كافة المؤسسات الفلسطينية .

ووصل إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750، منهم 1800 طفلٍ ما زالوا تحت الأنقاض.

وتواصل إسرائيل حتى اليوم عدوانها الوحشي على قطاع غزة الذي تسبب حتى الآن في سقوط نحو 12 ألف شهيد، من بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.

كما زاد عدد الإصابات على 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية "السيوف الحديدية"، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، وتشنّ عشرات الطائرات الحربية غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة.