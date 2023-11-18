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علمية كورونا عن انتشار نزلات البرد: أمر معتاد في هذا التوقيت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة ، إن انتشار نزلات البرد في هذا الوقت من العام أمر معتاد، معلقة: "ده موسم نزلات البرد سواء كورونا أو الفيروس المخلوي".

وأشارت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن معظم الإصابات تكون بسيطة وأعراضها تكون السعال والصداع والعطس، والعلاج يكون للأعراض، ولا تحتاج لتناول مضادات حيوية، عدا الفئات الأكثر خطورة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يجب أن يتوجهوا للطبيب.

وأضافت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافح كورونا: "مش كل واحد يصاب بنزلة برد ياخد مضاد حيوي.. ليس له أهمية"، منوهة بأن تناول المضادات الحيوية دون داعي يضعف من مناعة الجسم، ويجعل الجسم يكون مناعة ضد المضاد الحيوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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