جالانت: كلما ضربنا حماس أكثر فهذا يعزز احتمال تحقيق أهدافنا بصورة أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "انتقلنا إلى المرحلة الثانية من عملياتنا في غزة في الأيام الأخيرة وحماس تتعرض لضربات قاسية".

وأكد أن قوات جيش الاحتلال تصل إلى كل الأماكن الحساسة بالنسبة لحماس وتضربها، مشيرا إلى أن الجهد الذي يقومون به في غزة معقد وأن مهمتهم الأولى القضاء على حماس وإعادة الأسرى.

وأوضح جالانت أن جيش الاحتلال يضرب كل يوم أهدافا لحزب الله في الشمال ويعمل لضمان الأمن في الشمال، مشددا على أن حماس ستدرك قريبا أن ما حدث في شمال غزة سيحدث في الجنوب أيضا.

وزَعم وزير دفاع جيش الاحتلال أن حماس تتلاعب بمشاعر العائلات ومشاعر المجتمع الإسرائيلي وأن مجلس حرب الاحتلال موحد، مدعيا أنه : " كلما ضربنا حماس أكثر فهذا يعزز احتمال تحقيق أهدافنا بصورة أكبر".

وأضاف جالانت: "أقاتل حماس منذ أكثر من 30 سنة وما حدث في السابع من أكتوبر أسوأ من أي شيء رآه العالم في السنوات الأخيرة".