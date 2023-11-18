نتنياهو: بعد 43 يوما أبو مازن يرفض إدانة ما حدث في 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه ممنوع عليه وزملائه بحث تفاصيل صفقة الأسرى والشروط.

وأكد نتنياهو أنهم يبذلون جهودا سياسية كبيرة دوليا لتأمين هامش حرية حركة في هذه الحرب والتي ستكون طويلة، مشيرا إلى أنه يجب ضمان أن تكون هناك سلطة أخرى في غزة.

وأوضح أنهم حددوا ضرورة أن يكون هناك ردع في الشمال ووجهوا ضربات لحزب الله، مشددا على أنه يجب أن يستعيدوا الأمن في الجنوب والشمال، مؤكدا أنهم يواجهون ضغوطا لوقف القتال.

ولفت رئيس حكومة الاحتلال إلى أن هناك ميزانية للشهر ونصف الشهر القادمين وهناك مليارات مخصصة لجنود الاحتياط.

وادّعى نتنياهو أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة بعد الحرب، مضيفا أن أبو مازن بعد 43 يوما يرفض إدانة ما حدث في السابع من أكتوبر.