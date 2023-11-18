بايدن: مستعدون لفرض حظر تأشيرات على المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، إنه يجب أن تدير السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية المطاف.

وأوضح بايدن أن واشنطن مستعدة لفرض حظر للتأشيرات على المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية.

وأكد المقال الوارد في الصحيفة الأمريكية أنه لا ينبغي تهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام.