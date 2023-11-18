بعد تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح.. تعرف على موقف القاهرة والجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس غدًا الأحد في عدد كبير من المحافظات، بسبب سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة.

وبناء على البيانات الرسمية التي صدرت عن الهيئة شهدت الساعات الأخيرة صدور قرارات رسمية بتعطيل الدراسة غدا الأحد في بعض المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، مثل محافظتي الإسكندرية ومطروح.

حيث أصدر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد شريف، قرارا بتعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بجميع المدارس والمعاهد.

كما قرر المحافظ منح العاملين بالمحافظة ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية، واستثني من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق احتياجات مديريات المحافظة.

كما قرر محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، تعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب.

وفي نفس السياق، لم يصدر عن محافظي القاهرة والجيزة أي قرارات تعطيل للدراسة، مما يعني أن حالة الطقس بهما لا تستدعي تعطيل الدراسة.