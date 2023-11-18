"إن بي سي": بايدن يوجه رسائل مختلفة لمؤيدي الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن الحرب بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (إن بي سي)، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوجه رسائل رسمية مختلفة بشأن الحرب في الشرق الأوسط للأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيل.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن بايدن في خطابه لمؤيدي إسرائيل يستحضر المحرقة اليهودية وفي خطابه لمؤيدي الفلسطينيين يتحدث عن المساعدات الإنسانية.

وقال بايدن إن كل حياة فلسطينية بريئة تفقد هي مأساة تمزق العائلات والمجتمعات، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد وقف الحرب حاليا بل إنهاء الحرب إلى الأبد".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يجب أن يكون الهدف حاليا هو كسر دائرة العنف وبناء شيء أقوى بغزة وبكل أنحاء الشرق الأوسط حتى لا يكرر التاريخ نفسه، مضيفا: "قلبي يتفطر بسبب الصور القادمة من غزة وموت عدة آلاف من المدنيين بينهم أطفال".

وأشار بايدن إلى أن المستقبل الذي تعمل واشنطن من أجله في الشرق الأوسط لا مكان فيه "لعنف حماس وكراهيتها"، لافتا إلى أن الفلسطينيين يستحقون أن تكون لهم دولتهم الخاصة وأن يكون لهم مستقبل لا توجد فيه حماس.