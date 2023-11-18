رئيس شعبة المواد الغذائية: السكر متوفر في المخازن والتجار بيعطشوا السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السكر الحر، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن سعر السكر الحر ارتفع لـ 50 جنيه، وهذا رقم كبير جدًا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، بالرغم من توافره.

وتابع قائلًا :" السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه.. التجار بيعطشوا السوق.. إحنا محتاجين رقابة، مشددًا على أن الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية تكفي الاستهلاك الطبيعي، ويمكن للمواطن الاستعانة بـ 3 كيلو سكر فقط.

وأشار حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، والأسعار ستعود لطبيعتها ، وخاصة أن السعر الحالي "مش طبيعي"، مضيفًا أن الوزارة تعاقدت على 200 ألف طن من السكر وستدخل تلك الكميات خلال أيام، بجانب إنتاج الموسم الجديد في شهر يناير المقبل.