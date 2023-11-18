شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: برنامج المرشح يتضمن إجراء الانتخابات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن البرنامج الانتخابي للمرشح يتضمن التأكيد على إصدار بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، مع فتح حوار مجتمعى يحقق استقلالية المجالس المحلية.

وأضاف "الشناوى"، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذى نظمته الحملة بمنطقة المسلة بمحافظة الفيوم، مساء اليوم: سنقوم أيضا بمراجعة كافة التشريعات والقرارت الإدارية، المنظمة لعمل (الأحزاب - النقابات - المؤسسات الأهلية والروابط والاتحادات)، بحيث يتمكن المواطنون من إنشاء منظماتهم، وإداراتهم التي تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائى.

وأكد "الشناوي"، أن البرنامج الانتخابي يتضمن أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته، بالعفو الشامل عن كافة سجناء الرأى الذين لم يثبت ممارستهم العنف أو التحريض عليه، مشيرا إلى أنه سيتم فتح حوار مجتمعى حول تحقيق استقلال حقيقى للإعلام بصوره وأشكاله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.

جانب من فعاليات المؤتمر