شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يثمن جهود مصر فى دخول المساعدات لقطاع غزة.. ويدين مجزرة الفاخورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بجهود مصر في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وآخرها قافلة صندوق تحيا مصر التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء اليوم، بتوجيهات من القيادة السياسية.

وقال النائب، إن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية، وكسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا استمرار الجهود المصرية وضغطها من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار زين الدين، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، يلعبان دورا محوريا في توصيل المساعدات عبر معبر رفح الحدودي، والعمل من أجل التخفيف عن الفلسطينين.

وفي ذات السياق، شدد محمد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك موقف دولي صارم في مواجهة المجازر الإسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووصف النائب ما شهده قطاع غزة اليوم من قصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا بالمجزرة اللإنسانية، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء من الأبرياء، مؤكدا أن هذه المجزرة تستوجب محاكمة دولية عاجلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد زين الدين، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار الفوري والحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل، وتنفيذ التوصيات المصرية في هذا الشأن لتحقيق السلام الشامل والعادل.