شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى يعبر عن آمالنا وتطلعاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن جميع القوى السياسية الداعمة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تعمل على حب مصر في انتخابات الرئاسة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المنعقد بقاعة المؤتمرات: "كلنا موجودين وداعمين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى من أجل الأمن، والرئيس السيسى صاحب مشروع ومواقفه تعبرعن آمالنا وطموحتنا، كما أنه دائما في وجدانه مصر والمصلحة العامة من أجل أن نسير في طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق الحلم واستمرار الأمن".

ودعا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "حالة الحوار السياسي التي تشهدها مصر يجب أن يتم ترجمتها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأعلن السادات، تضامنه مع القضية الفلسطينية، قائلا: "نحن في فترة صعبة في ظل ما تتعرض له غزة ونأمل أن تنتهي هذه الغمة".