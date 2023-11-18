شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رغدة نجاتي: دخول المساعدات لغزة نجاح لجهود مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت بفضل جهود وتحركات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأشارت، إلى عبور 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى غزة، فضلا عن شاحنات الأدوية والطعام وغيرها من الاحتياجات اليومية لأهالي القطاع، والقافلة الكبيرة التي أطلقها صندوق تحيا مصر، مما يؤكد على أن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، ولا توجد دولة في العالم تقوم بمثل دور مصر التاريخي.

وأوضحت رغدة نجاتي، أن هذه المساعدات التي تواصل مصر تنظيمها لأهالي قطاع غزة، تأتي ضمن الجهود الكبيرة والمستمرة للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ومؤسسة حياة كريمة، وغيرها من المؤسسات والجهات، والتي نجحت مؤخرا في جمع العديد من المساعدات لإيصالها لأهالينا في قطاع غزة.

وفي سياق مختلف، استنكرت عضو مجلس النواب، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، لاسيما استهداف المستشفيات والمدارس وأماكن تجمع اللاجئين.

وأشارت رغدة نجاتي، إلى أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في حق أبناء الشعب الفلسطيني انتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان.

وقالت عضو مجلس النواب: نتعجب من موقف المجتمع الدولي والمنظمات العالمية التي لم تحرك ساكنا جراء ما يحدث من انتهاكات صارخة، واستهداف واضح للأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وشددت رغدة نجاتي، على ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار فوري وحاسم بوقف إطلاق النار، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.