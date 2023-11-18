شكرا لقرائتكم خبر عن "المصري الديمقراطي": المرشح فريد زهران يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باسم الصواف، أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "إننا في حاجة للتغيير، فالجميع متضرر من الأزمة الاقتصادية والغلاء الذي نعاني منه جميعا، ويجب وضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات".

وأضاف "الصواف"، خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالفيوم، قائلا: "فريد زهران أكثر ما يهمه هو المواطن المصري، فلديه برنامج اقتصادي وسياسي واجتماعي هدفه الأساسي تلبية احتياجات المواطنين، وهناك عدد من الإجراءات العاجلة التي سيتخذها ضمن برنامجه الانتخابي هدفها الإصلاح الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين".

واختتم "الصواف" كلمته قائلًا: شرف لي أن أكون جنديًا من جنود حملة المرشح الرئاسي فريد زهران.