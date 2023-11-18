شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنشر رسالة تضامن مؤتمرها والمتحدة أمام معبر رفح: مصر سند لأشقائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة رسالة تضامن من المؤتمر الصحفي الذى عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة أمام معبر رفح تحت عنوان :"دائما مصر سند لأشقائنا وأهالينا في كل مكان".

نظمت مؤسسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري، وخلال المؤتمر طالب أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقراءة الفاتحة لشهداء قطاع غزة وفلسطين رحمهم الله.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المشاركة القوية من الشركة المتحدة بحضور كل الإعلاميين والمذيعين والأطقم العاملة التي تقول الحق وتنقل الحقيقة لصالح الشعب الفلسطيني، متابعا: "اللى بيقول كلمة حرية لصالح أهلنا في فلسطين.. اللى بيقول كلمة تحرير لصالح أهلنا في فلسطين.. الصوت وصل وبتتاخد من قنوات الشركة المتحدة أخبار وتصريحات تنقل على قنوات دولية.. وبتقول الحق اللى بتقوله الشركة المتحدة من خلال إعلاميها".

وتابع: "الشركة المتحدة والتحالف الوطني وحياة ما هي إلا مؤسسات تعكس جوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني وسنظل جنب بعض والمشاركة.. دي مش مشاركة واجبة على الشعب المصري"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، متابعا: "القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها، والعالم كله بيسمع أنها قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللى تتفق الرؤي مع الشعب المصري.. ومعا المشوار هيكمل.. ولازم يكون فيه إيمان أن ربنا هينصرنا ويحرر فلسطين ويحرر الوطن العربي من الغمة".