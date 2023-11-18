شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية الحل الوحيد لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لحنة التضامن بمجلس النواب، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية هي المسار الصحيح لحلحلة إية أزمات تمر بأى وطن، فالحل الوحيد والسليم لمواجهة أي كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها الشائكة، لن تجد لها حلا سوى المسار السياسي، فالسلبية تخلق أزمات آخرى ومعارك جديدة، دون حسم المخاطر الراهنة.

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون هامة للغاية وتأتي في مرحلة دقيقة للغاية، لذا يجب اصطفاف الشعب المصري بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية لنجاح العملية الانتخابية التي تجرى على قدر كبير من النزاهة والشفافية، التي تنبئ بصورة مشرفة لهذا الاستحقاق الهام.

وأكد "القصبي"، على أهمية مشاركة الملايين من قاعدة الناخبين والإدلاء بأصواتهم أمام الصناديق، حتى يقول الصندوق كلمته، مشددًا أن الانتخابات الرئاسية تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب المشاركة الشعبية في صنع القرار.