شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تثمن قرار الرئيس السيسي لاستقبال حديثى الولادة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة، بالإنسانى، مؤكداً أن هذا التوجيه الرئاسى المصرى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى الأشقاء الفلسطينيين لإنقاذ أطفالهم من مواجهة الموت.

وطالب "سليم"، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ جميع الإجراءات باسم الإنسانية للحفاظ على حياة النساء والرجال والشيوخ والأطفال بعد جرائم جيش الاحتلال التى لم ترحم حتى الأطفال الفلسطينيين من حديثى الولادة للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأكد الدكتور محمد سليم أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتمثل فى ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على جهوده الكبيرة إقليمياً ودولياً للتوصل إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة لتخفيف الآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المسعورة داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.