شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: استمرار دخول المساعدات لغزة انعكاسا لجهود مصر لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة صفاء جابر، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دخول المساعدات لقطاع غزة، موضحة أن الدولة المصرية نجحت في إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد ممارسة ضغوط كثيرة على كافة الأطراف، وذلك بعد نفاذ الوقود في القطاع وتوقف الحركة والمستشفيات هناك.

وأكدت "جابر"، أن مصر لم تتخلى يوما عن دعم القضية الفلسطينية فمنذ أحداث السابع من أكتوبر ومصر تمارس جهوداً كبيراً حتى تم إدخال المساعدات، وجهوداً من أجل ضرورة التوقف عن إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها أهالي غزة، مشيدة بإطلاق قافة صندوق تحيا مصر المحملة بالمساعدات من أغذية ومستلزمات طبية وأدوية للأهالي.

وثمنت "جابر" دور التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة، وكافة الجمعيات التي عبرت بصدق عن الشعب المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرة إلى أن مصر حريصة علي التواصل مع كافة الجهات الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل.