شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر دفاع النواب: دور مصر لم ينقطع يوما عن دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد عبد الرحمن راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية بإدخال لمساعدات إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن دور مصر لم ينقطع يوماً عن دعم القضية الفلسطينية، خاصة فى ظل الوضع الكارثى واللإنسانى الذى تعيشه الأهالى فى قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأشار "راضي" إلى أن جهود الدولة المصرية وبالضغوط المستمرة نجحت فى إدخال الوقود إلى قطاع غزة فى ظل أزمة الوقود فى القطاع، مما أدى إلى معاناة المستشفيات وكافة القطاعات، مشيدا بدور التحالف الوطنى ومؤسسة حياة كريمة، وقال أن دورهما لا ينسى فى دعم القضية الفلسطينية، والذى عبر بصدق عن جهود الشعب المصرى الذى لا يتأخر دوما عن دعم القضية الفلسطينية، حيث نجح التحالف الوطنى فى إدخال قرابة 108 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية خلال الشهر الماضى ومازال مستمرا فى تقديم المساعدات.

وأكد "راضي"، أن مصر لم تتخلَ يوماً عن القضية الفلسطينية، وحريصة على التواصل مع كافة الجهات الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأوضح "راضي" أن مصر منذ اللحظة الأولى وهى ترفض المخططات الخاصة بتهجير الفلسطينيين لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن جهود الدولة المصرية فى إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك علاج المصابين فى المستشفيات داخل مصر، تعبر عن الدعم الكبير والتضامن من الدولة المصرية شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطينى.