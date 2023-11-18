أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة السعودية واستنكارها بأشدّ العبارات، للقصف السّافر الّذي تعرّضت له مدرسة الفاخورة التّابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوّات الاحتلال الإسرائيلي".
وجدّدت في بيان، "رفض السّعوديّة التّام للاستهداف الممنهج ضدّ المدنيّين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النّار، وضمان حماية المدنيّين والمنشآت الإغاثيّة والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليّات المحاسبة الدّوليّة إزاء الانتهاكات الإسرائيليّة المتواصلة للقانون الدّولي الإنساني وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية دانت قصف مدرسة الفاخورة في غزة: لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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