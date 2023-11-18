نتانياهو: هناك ضغوط تتصاعد ضدنا في الولايات المتحدة وحول العالم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كلمة متلفزة، "وجود ضغوط تتصاعد ضد تل أبيب في الولايات المتحدة وحول العالم"، لافتا الى ان "كثيرين حول العالم ضغطوا علينا ألا ندخل إلى غزة لكننا دخلنا وسنواصل القتال حتى النصر".

ولفت الى أنهم "يقودون جهدا سياسيا مكثفا منذ بدء الحرب للإبقاء على الدعم الدولي لصالحهم"، مشددا على أن "تل أبيب لن توقف إطلاق النار إلا بشكل مؤقت، معلنا رفض كل الضغوط".

وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال حتى القضاء على حركة حماس في القطاع".