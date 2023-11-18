ماكرون والسيسي اكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية بغزة والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية

تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في غزة، واستعرض السيسي في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

واستعرض السيسي "الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب".

واتفق الجانبان على "أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 12 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.