"وفا": مقتل طفلين وعدد من الإصابات بقصف طائرات اسرائيلية منزلا شرقي رفح

أفادت وكالة "وفا" بـ"مقتل طفلين وإصابة عدد من المواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "شيخ العيد" في حي الجنينة في محيط مستشفى النجار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، مشيرة الى أنه تم "انتشال 5 جثث مجهولة الهوية من شارع صلاح الدين في غزة نتيجة استهدافات سابقة للاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلا لعائلة صقر بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس، ما أسفر عن مقتل المواطنة فتحية موسى صقر (56 عاما) وإصابة طفل، وامرأة بجروح خطيرة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار كامل على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 12 ألف شخص، فيما أصيب أكثر من 29 ألف شخص.