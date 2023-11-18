المتحدث العسكري الإسرائيلي: قصفنا قبل قليل خلية لـ"حزب الله" ونواصل توسيع وتعميق الحرب داخل شمال غزة

افادت قناة "الجزيرة" نقلًا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي، اننا "قصفنا قبل قليل خلية تابعة لحزب الله". وأشار إلى أنّ "قواتنا تواصل توسيع وتعميق الحرب داخل شمال غزة"، موضحًا "أنّنا وافقنا صباح اليوم، على طلب إدارة مستشفى الشفاء فتح ممر آمن لمن أراد المغادرة جنوبا". واعلن "اننا كشفنا فتحة نفق في مستشفى الشفاء صباح اليوم، وسننشر صورا، ونواصل عملنا على فوهة النفق".

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