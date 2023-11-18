مسيرة ليلية في البداوي استنكاراً للمجازر في غزة

نظمت حركة حماس في مخيم البداوي - شمال لبنان، مسيرة جماهيرية ليلية انطلقت من امام محطة سرحان وجابت شوارع المخيم، بمشاركة ممثلين عن القوى الفلسطينية وشخصيات من المجتمع المحلي ورجال دين وممثلين عن الأندية والكشاف.
وهتف المشاركون بشعارات مؤيدة للمقاومة في الداخل الفلسطيني، وتنديدا بالصمت العربي>
واكد الشيخ أبو بكر الصديق، ان "صمود المقاومة الباسلة في المعركة والبشريات التي تأتي تباعا وتخبط الاحتلال في قراراته وسياساته التي باءت بالفشل".
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