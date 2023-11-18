ضاهر: لبنان يعيش أزمة رجال دولة وهي أخطر أزمة يمكن أن يواجهها أي وطن

أكّد النّائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "​لبنان​ يعيش أخطر أزمة يمكن أن يواجهها أيّ وطن. إنّها ليست أزمة ماليّة واقتصاديّة فقط، بل هي أزمة رجال دولة بكلّ أسف".

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