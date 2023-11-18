3 شاحنات وقود تعبر نحو غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وسائل إعلام مصرية أمس بعبور ثلاث شاحنات وقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني. ونشرت قناة القاهرة الإخبارية عبر حسابها على موقع «فيس بوك» صورة لإحدى شاحنات الوقود أثناء العبور. وكان مسؤول إسرائيلي بارز أكد بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة وأنظمة المياه والصرف الصحي .

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