شكرا لقرائتكم خبر حزب الله: استهدفنا قيادة عسكرية إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حزب الله اللبناني أمس استهداف مقر قيادة عسكرية إسرائيلية، وتحقيق إصابات مؤكدة فيها. وقال في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر القيادة العسكرية المستحدث في وادي سعسع ‏بالنيران الصاروخية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة». كما أفاد حزب الله باستهداف موقعي الراهب حدب البستان وتجمع لجنود إسرائيل في حرج شتولا بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة فيهم.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا قيادة عسكرية إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.