تدمير جسر الخرطوم يشعل الاتهامات في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات أمس، بتدمير جسر خزان جبل أولياء الذي يربط بين مدينتي أم درمان والخرطوم.

وقال بيان لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية على فيس بوك «مواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية، تسبب القصف المدفعي من قبل الميليشيات المتمردة الإرهابية على مواقعنا بجبل أولياء فجر أمس في تدمير جسر خزان جبل أولياء».

في المقابل، اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتدمير الجسر، وقال في بيان عبر موقع «إكس» «استمرارا لسلسلة انتهاكاتها الوحشية في تخريب المنشآت العامة والخاصة؛ دمرت ميليشيات البرهان وفلول المؤتمر الوطني الإرهابية فجرا، جسر خزان جبل الأولياء الذي يربط جنوب الخرطوم بأم درمان».

وأضاف «تدمير جسر جبل الأولياء عمل إرهابي بامتياز وجريمة حرب مكتملة الأركان تكشف تمادي ميليشيات البرهان في استهداف البنى التحتية الحيوية والمرافق الإنسانية في ظل صمت المجتمع الدولي والإقليمي وعدم إدانته لهذه الأفعال الإجرامية».

يشار إلى أن الجيش السوداني يصف قوات الدعم السريع بالميليشيات المتمردة.