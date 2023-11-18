سرايا القدس تعلن تدمير 10 آليات إسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس تدمير واستهداف 10 آليات إسرائيلية بشمال غزة. وقالت في عدة منشورات أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) «استهدفنا سبع آليات عسكرية للعدو في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة خلال عمليات منفصلة». وأضافت «خلال اشتباكات الليلة الماضية تمكن مجاهدونا من تدمير دبابتين وجرافة صهيونية بقذائف «التاندوم» والـ(RPG) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا»، مشيرة إلى أن مقاتليها «دمروا آلية عسكرية حولها عدد من جنود العدو بقذيفتي تاندوم في مخيم الشاطئ صباحا».

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