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«أوقفوا الحرب» ينظم 100 مسيرة دعما لغزة

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- بواسطة أيمن الوشواش - يجهز منظمو الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا ليوم وطني للتحرك، بدلا من تنظيم مسيرة كبيرة في وسط لندن، وسيأخذ التحرك المباشر شكل تنظيم أكثر من 100 مسيرة أصغر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وستشهد لندن وحدها 10 فعاليات، من بينها مسيرات في كل من إزلنجتون وريدبريدج وتاور هاملتس، وشهدت عطلات نهاية الأسبوع السابقة تجمع آلاف المتظاهرين والمتظاهرين المعارضين في العاصمة.

وقالت متحدثة باسم تحالف «أوقفوا الحرب» المنظم للفعاليات، «إن مسيرات تأتي قبل مظاهرة وطنية مقررة السبت المقبل».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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