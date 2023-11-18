«أوقفوا الحرب» ينظم 100 مسيرة دعما لغزة

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وستشهد لندن وحدها 10 فعاليات، من بينها مسيرات في كل من إزلنجتون وريدبريدج وتاور هاملتس، وشهدت عطلات نهاية الأسبوع السابقة تجمع آلاف المتظاهرين والمتظاهرين المعارضين في العاصمة.
وقالت متحدثة باسم تحالف «أوقفوا الحرب» المنظم للفعاليات، «إن مسيرات تأتي قبل مظاهرة وطنية مقررة السبت المقبل».
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