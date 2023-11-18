شكرا لقرائتكم خبر «أوقفوا الحرب» ينظم 100 مسيرة دعما لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجهز منظمو الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا ليوم وطني للتحرك، بدلا من تنظيم مسيرة كبيرة في وسط لندن، وسيأخذ التحرك المباشر شكل تنظيم أكثر من 100 مسيرة أصغر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وستشهد لندن وحدها 10 فعاليات، من بينها مسيرات في كل من إزلنجتون وريدبريدج وتاور هاملتس، وشهدت عطلات نهاية الأسبوع السابقة تجمع آلاف المتظاهرين والمتظاهرين المعارضين في العاصمة.

وقالت متحدثة باسم تحالف «أوقفوا الحرب» المنظم للفعاليات، «إن مسيرات تأتي قبل مظاهرة وطنية مقررة السبت المقبل».