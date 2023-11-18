شكرا لقرائتكم خبر اقتحام مبنى جامعة ميشيجان من أجل فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر موقع صحيفة «ذا ديترويت نيوز» الأمريكية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها «معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية» وهم يدخولون إلى «روثفين هول»، حيث يوجد مكتب رئيس الجامعة سانتا أونو والعمليات الإدارية المركزية للجامعة.
كما ردد المتظاهرون هتافات «أونو، أونو لا يمكنك الاختباء، أن تدعم إبادة جماعية» و«وفر التمويل لتعليمنا وليس للاحتلال».
كانت هذه تفاصيل خبر اقتحام مبنى جامعة ميشيجان من أجل فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.