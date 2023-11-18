اقتحام مبنى جامعة ميشيجان من أجل فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم مئات المتظاهرين المبنى الإداري بجامعة ميشيجان الأمريكية لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول العمليات العسكرية في إسرائيل، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وذكر موقع صحيفة «ذا ديترويت نيوز» الأمريكية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها «معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية» وهم يدخولون إلى «روثفين هول»، حيث يوجد مكتب رئيس الجامعة سانتا أونو والعمليات الإدارية المركزية للجامعة.

كما ردد المتظاهرون هتافات «أونو، أونو لا يمكنك الاختباء، أن تدعم إبادة جماعية» و«وفر التمويل لتعليمنا وليس للاحتلال».