عشرات الشهداء في قصف خان يونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، مما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.

ونقلت وكالة الأنباء الفسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها «إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات».

وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وتابعت «قصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين».