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عشرات الشهداء في قصف خان يونس

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- بواسطة أيمن الوشواش - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، مما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.

ونقلت وكالة الأنباء الفسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها «إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات».

وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وتابعت «قصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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