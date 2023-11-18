انت الان تتابع خبر نتنياهو يكشف: الولايات المتحدة أرسلت لنا أسلحة حيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي "كثيرون حول العالم ضغطوا علينا ألا ندخل إلى غزة لكننا دخلنا وسنواصل القتال حتى النصر".

وصرح أنهم "يقودون جهدا سياسيا مكثفا منذ بدء الحرب للإبقاء على الدعم الدولي لصالحهم"، مشددأً على أن "تل أبيب لن توقف إطلاق النار إلا بشكل مؤقت، معلنا رفض كل الضغوط".



وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال حتى القضاء على حركة حماس في القطاع وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل".

وذكر نتنياهو بأنه "يخرج في الإعلام الأمريكي يوميا للإبقاء على استمرار الدعم الدولي لتل أبيب".

وأكد في كلمته أن "الولايات المتحدة أرسلت لإسرائيل أسلحة حيوية"، مشيرا في السياق إلى أنه يتواصل مباشرة وباستمرار مع الرئيس بايدن.

وبخصوص المساعدات الإنسانية لغزة، قال نتنياهو إن "المعونات الإنسانية للقطاع مهمة لضمان استمرار الدعم الدولي"، موضحا أن "تل أبيب قبلت الطلب الأمريكي بدخول الوقود"، وأشار إلى أنه "ليست هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس".