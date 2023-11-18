انت الان تتابع خبر أعجوبة جغرافية في عالمنا العربي.. منطقة تابعة لدولة تقع في دولة أخرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذ تبدو الهندسة المعمارية المحلية والمناظر الطبيعية مشابهة لتلك الموجودة في جبال الحجر، السلسلة الجبلية الصخرية الممتدة على طول الشاطئ الشرقي لدولة الإمارات وسلطنة عمان.

لاكتشاف السِّمة الخاصة للغاية بمنطقة النحوه التي تتشاركها مع دولة أخرى فقط في العالم، سيتعيّن عليك إلقاء نظرة دقيقة على الخريطة، وسترى دوائر عدّة متركّزة على الحدود الوطنية المكدّسة فوق بعضها.



أما السبب فمردّه إلى أنّ النحوه تُعد واحدة من اثنين فقط من المطوّقات العكسية، أو منطقة حبيسة داخل منطقة حبيسة، في العالم.والمنطقة الحبيسة هي جزء من الأراضي السيادية لدولة ما محاطة بالكامل بأرض تابعة لدولة أخرى، وتشمل الأمثلة الشهيرة على ذلك كل من مدينتَي/دولتَي الفاتيكان وسان مارينو الصغيرتين داخل إيطاليا.

وتقع منطقة النحوه التابعة لإمارة الشارقة، بالكامل داخل ولاية مدحاء العمانية التي تحيط حدودها كليًّا بثلاث إمارات وهي الفجيرة، والشارقة، ورأس الخيمة.

وتقع ولاية مدحاء العُمانية في منتصف الطريق بين البر العماني، على بعد حوالي 50 كيلومترًا إلى الجنوب، وبقية محافظة مسندم الواقعة على شواطئ مضيق هرمز.

وتُصنّف النحوه أرضًا حبيسة داخل الإمارات العربية المتحدة، لأنّها جزء من منطقة خورفكان في الشارقة، التي تفصلها عن أراضيها الرئيسية إمارتَا الفجيرة ورأس الخيمة.

وتعود جذور هذا التكوين الإقليمي المعقّد، إلى قرار اتخذه سكان هذه القرى في مرحلة ما من النصف الأول من القرن العشرين، عندما بدأ حكام هذه المنطقة بتحديد الحدود الفاصلة لإنشاء دول قومية حديثة مستقلة. حينها أقسم سكان ولاية مدحاء على الولاء لسلطان عُمان، فيما اختار سكان النحوه حكام القواسم في الشارقة.

الحياة في النحوه

لا يحتاج المسافر إلى جواز سفر أو تأشيرة أو وثائق رسمية أخرى لعبور تلك الحدود الخاصة، وليس هناك تكلفة مالية كذلك. فقد كانت الإمارات وعمان أول دولتين في مجلس التعاون الخليجي تعتمدان البطاقة الشخصية وسيلة تنقل بين حدودهما منذ عام 1993.

وقال أحد السكان المحليين في ولاية مدحاء: "نحن جميعًا نعيش كعائلة واحدة هنا".

يُعد تخطيط الحدود، بلا شك، الميزة الأكثر تميزًا لهذا المكان، ويشكّل مصدر جذب من جميع أنحاء العالم. رغم ذلك، هناك الكثير من التجارب للاستمتاع برحلة إلى النحوه والمنطقة المحيطة بها.

وتجسّد المناظر الطبيعية الصخرية لهذا الوادي الجبلي الضيق تباينًا مثيرًا للاهتمام، لدى الابتعاد عن الساحل المكتظ بالسكان مسافة أميال قليلة فقط.

ومع ذلك، فقد هُجرت قرية النحوه الصغيرة القديمة في أواخر تسعينيات القرن المنصرم، ويعيش معظم سكانها البالغ عددهم قرابة 300 شخص الآن في النحوه الحديثة، وهي قرية حديثة مبنية على أرض مرتفعة تبعد بضع مئات الأمتار عن الطريق الرئيسي.