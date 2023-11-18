شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحذر من سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد في تصريح له اليوم، رفضه للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وإنشاء مستوطنات جديدة فيها، مشدداً على أن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين.

الوضع الإنساني في غزة

من ناحية أخرى، بحث النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر اليوم، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن فاينر أعرب عن تعازيه لمقتل 103 موظفين تابعين للأونروا منذ 7 أكتوبر، وهو أعلى عدد من موظفي الإغاثة الأمميين الذين يفقدون حياتهم في مناطق الصراع، مثمنًا دور الأونروا لإيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية في غزة.