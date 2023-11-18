الاحتلال يقر بمقتل وجرح 13 ضابطا وجنديا.. القسام: أوقعنا قوة صهيونية في كمين ودمرنا 17 آلية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تمكن عناصرها من إيقاع قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين وتدمير 17 آلية عسكرية، منذ صباح، في حين أقر جيش الاحتلال بمقتل وإصابة 13 من ضابطا وجنديا.



وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام، أن عناصر المقاومة دمروا 17 آلية لجيش الاحتلال كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.



وأضافت القسام أن عناصرها تمكنوا كذلك من إيقاع أحد وحدات قوات الاحتلال الإسرائيلي الراجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.



كما أعلن أبو عبيدة، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مضيفا، أن مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.



وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام، أن عناصرها يقومون بقصف "تحشدات" لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون شرق خان يونس، في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، كما قصفت موقع "مارس" العسكري وكيبوتس "نيريم" برشقتين صاروخيتين.



كما أعلنت عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل.



بدروها، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاشتباك مع مجموعة من جنود العدو في حي الشيخ رضوان، واستهدافهم بقذيفة "أر بي جي"، موقعة بهم خسائر فادحة.



كما أعلنت استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان، وقصف "بئيري" و"مفتاحيم" وقاعدة "تسيلم"، برشقات صاروخية مركزة.



نشرت "سرايا القدس" ما قالت إنها "مشاهد من إطلاق صاروخ بدر 3 المطوّر الذي دكت به المدن المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى". كما أعلنت تمكنها صباح اليوم من تدمير آلية عسكرية حولها عدد من جنود العدو بقذيفتي "تاندوم" في مخيم الشاطئ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "سرايا القدس" استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة، في عمليات منفصلة.



وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا خلال اشتباكات ليلية من تدمير دبابتين وجرافة إسرائيلية بقذائف "التاندوم" و الـ"آر بي جي" في بيت حانون وغربيّ بيت لاهيا.

ارتفاع قتلى الاحتلال

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة خلال العمليات البرية في القطاع، مضيفا، أنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين في كتيبة مركزية للقسام بحي الزيتون وجباليا.

وارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن رسميا إلى 58 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 قتيلا منذ بدء علمية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.



وفي بيان سابق اليوم قال جيش الاحتلال: "تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع نشاطها الهجومي، ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، حيث داهمت القوات التابعة لها منطقتي الزيتون وجباليا".



وأضاف: "يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية في قطاع غزة، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تشن قوات الفرقة 36، هجوما في منطقة الزيتون".



وأردف: "فيما تشن قوات الفرقة 162 هجوما في منطقة جباليا التي تعتبر مركز القيادة للواء شمال قطاع غزة التابع لحماس، حيث تتمركز أربع كتائب تابعة لها، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينشط أيضا في حي الشيخ عجلين، وحي الرمال".



وأشار البيان، إلى أن "الجنود الإسرائيليين يخوضون قتالا عنيفا واشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين".

المصدر: وكالات