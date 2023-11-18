بايدن: الولايات المتحدة تقود المواجهة الأساسية ضد حركة "حماس"  

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده هي التي تقود المواجهة الأساسية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وقال بايدن في مقال رأي له نشره السبت في صحيفة واشنطن بوست إن " الولايات المتحدة هي الدولة الأساسية في هذه المواجهة"

وأشار إلى أنها تعمل على حشد الحلفاء والشركاء للوقوف في وجه حركة حماس الذين تعدهم الولايات المتحدة إرهابيين ومعتدين.

وأكد بايدن أن واشنطن تدعم بثبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه يجب على الاحتلال مهاجمة حماس.

وتعهد بايدن بإنهاء وجود حماس من داخل الشعب الفلسطيني، كما تعهد بإنهاء أي تهديدات يمكن أن تكون موجهة ضد إسرائيل من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، بحيث يكون من المستحيل تكرار الهجمات التي شنتها المقاومة ضد الصهاينة في السابع من أكتوبر.

ورفض بايدن وقف إطلاق النار وقال إنه سيخدم حماس وحدها فقط، رغم كل الدعوات الدولية والعربية ومنظمات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

ودعا بايدن في مقالته حركة حماس إلى الاستسلام وتسليم أسلحتها وتسليم نفسها إلى إسرائيل.