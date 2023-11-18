مصادر لـ«الاتحاد»: البرلمان الليبي يرفض مبادرة «باتيلي» حول قوانين الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

رفض مجلس النواب الليبي خطة المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي التي يخطط لطرحها خلال أيام، والتي تهدف لعقد اجتماع يضم الأطراف كافة الفاعلة للتوافق على القوانين الانتخابية، وذلك رفضاً لمحاولات الأمم المتحدة تجاوز دور السلطة التشريعية في البلاد، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر الليبي أن «مجلس النواب هي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد والمنوطة بوضع أي قوانين انتخابية»، لافتاً إلى تصويت البرلمان بالموافقة على مخرجات اللجنة المشتركة «6+6» التي أنجزت المشاريع اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن «المحاولات التي تقوم بها البعثة الأممية ستدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى صراع عسكري في البلاد خلال الفترة المقبلة بسبب الرؤية الضبابية للأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة».

ويجري المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مشاورات مكثفة مع أطراف سياسية وعسكرية ليبية فاعلة قبيل طرح مبادرته التي تسعى إلى توافق المكونات كافة على القوانين الانتخابيّة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية.