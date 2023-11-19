قصف إسرائيلي على منزل بشرق رفح ينهي حياة طفلين

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد طفلان فلسطينيان، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا في شرق مدينة رفح، فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 12 ألف شخص.

وأفاد مراسل "وفا" بمقتل طفلين وإصابة عدد من المواطنين بعد "قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "شيخ العيد" في حي الجنينة في محيط مستشفى النجار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأضاف أنه تم "انتشال 5 جثث مجهولة الهوية من شارع صلاح الدين في غزة نتيجة استهدافات سابقة للاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".

كما قتل عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلا لعائلة صقر بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس، ما أسفر عن مقتل المواطنة فتحية موسى صقر (56 عاما) وإصابة طفل، وامرأة بجروح خطيرة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار كامل على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 12 ألف شخص، فيما أصيب أكثر من 29 ألف شخص.

ووفقا لمصادر مختلفة، يوجد في غزة حوالي 150 إسرائيليا محتجزين لدى حماس، في حين ذكرت الحركة نفسها أن هناك نحو 200-250 أسيرا في قطاع غزة.

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