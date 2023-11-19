الصحة العالمية: "مستشفى الشفاء لم يعد قادرًا على تقديم خدمات للمرضى"

ياسر رشاد - القاهرة - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس اليوم السبت: “إن مستشفى الشفاء في غزة لم يعد قادرًا على تقديم خدمات للمرضى ولا يوجد به ماء أو كهرباء أو وقود وجميع الإمدادات الطبية استنفدت”.

قال غيبريسوس بحسابه على منصة إكس: “إن منظمة الصحة العالمية قادت اليوم بعثة أممية لتقييم الوضع في مستشفى الشفاء في غزة”، وأضاف "الفريق الطبي بمستشفى الشفاء طلب الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية بالمستشفى .. نعمل مع الشركاء لوضع خطة إخلاء عاجلة للمستشفى".

طالب غبريسوس بتوفير الحماية للمرافق الصحية والمدنيين، ووصف الوضع الحالي بأنه "غير محتمل ولا مبرر له".

في وقت سابق اليوم أكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش أن الطواقم الطبية والجرحى والنازحين أجبروا قسرًا وتحت تهديد السلاح على إخلاء مجمع الشفاء الطبي.

تابع في مقابلة مع AWP "تجمع كل الجرحى أمام المستشفى وانطلقنا والدبابات تحاصرنا من كل الجوانب حتى وصلنا لنهاية الممر الآمن الذي فرضه الجيش الإسرائيلي، البعض ذهب للجنوب خاصة الجرحى، والبعض عاد لمناطق الشمال التي يريد الجيش الإسرائيلي تفريغها".

أضاف البرش: " كان مشهدًا مريعًا عندما سرنا بأكثر من 650 جريحًا ومصابًا مشيًا على الأقدام ونجر العربات والأسرة".

في السياق، قال هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه وخلال الـ24 ساعة الماضية فقد ما يقارب الـ1000 شخص أرواحهم في قطاع غزة وذلك وفقًا لتقديرات السلطات الصحية في القطاع.

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